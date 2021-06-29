Chery намерена продавать электромобили в России

Компания Chery рассматривает возможность в ближайшие два года расширить модельный ряд в России автомобилями с электродвигателями. В настоящее время специалисты «Чери Автомобили Рус» готовят необходимый пакет технической документации для прохождения обязательной процедуры сертификации, проводят маркетинговые опросы и готовятся к испытаниям электрокара в условиях российских дорог и климата, сообщает пресс-служба китайской марки.

Модельный ряд электромобилей Chery в Китае в настоящее время включает в себя семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. Среди них одним из самым популярных считается компакт-кар EQ1, который был официально представлен в 2017 году, и на днях продажи данной модели превысили отметку в 200 тыс. штук. При этом эволюция EQ1 продолжается: на Шанхайском автосалоне в апреле 2021 года Chery представила два концептуальных автомобиля – EQZ и EQX.

Ранее компания Chery начала серийное производство трансмиссии DHT, являющейся заряжаемым параллельно гибридом. Автомобиль с данной установкой может одновременно работать от электромотора и бензинового двигателя. Уникальность новой коробки передач DHT в том, что она способна агрегатироваться сразу с двумя электромоторами, не считая бензиновый ДВС. Первым автомобилем марки Chery, на которой будет установлена трансмиссия DHT, будет кроссовер Tiggo 8 Plus (Pro) PHEV. Ускорение автомобиля от 0 до 100 км/ч займет 5 секунд, расход топлива в смешанном цикле составит 1 литр на 100 км. В планах компании начать продажи Tiggo 8 Plus (Pro) PHEV в Китае до конца этого года. После эксплуатационного периода на внутреннем рынке модель будет рассмотрена для представления и в России.

Напомним, в настоящее время марка Chery представлена на российском рынке кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры Chery реализовали 12280 автомобилей, что в 5,5 раз больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером Chery на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 Pro, который разошелся в количестве 5353 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Чери Автомобили Рус» планирует увеличить реализацию в России в 2,5 раза до порядка 30 тыс. автомобилей. Этому будет способствовать расширение дилерской сети и вывод новых моделей. Так, в нынешнем году на российском рынке появятся компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x) и Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chery