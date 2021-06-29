Renault Kaptur за 5 лет нашел более 130 тыс. владельцев в России

Кроссовер Renault Kaptur за 5 лет присутствия на российском рынке был продан в количестве более 130 тыс. автомобилей. Напомним, год назад в июне 2020-го, в продажу поступил обновленный Renault Kaptur, сообщает пресс-служба французской марки.

Как отмечается, Renault Kaptur внес важный вклад в развитие бренда Renault в России и привлек новую аудиторию. Сегодня 47% – это открытые люди среднего возраста преимущественно с семьей. Согласно результатам внутреннего клиентского опроса Renault Россия, 70% с высшим образованием и имеют стабильный доход – больше 1 млн рублей в среднем в год. Владельцы кроссовера чаще всего заняты в сфере услуг и работают на должности руководителя отдела. Они любят путешествия (48%) и увлекаются автомобилями (27%). По статистике, в ТОП-5 регионов продаж Renault Kaptur входят Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан.

Что касается потребительских предпочтений, 64% покупателей Renault Kaptur выбирают автомобили в двуцветном исполнении, 53% клиентов приобретают топовые версии Kaptur (Play, Style, Extreme, Edition One и Prime), а 67% потребителей предпочитают версии с CVT X-Tronic, что говорит о «городском» характере кроссовера и доверии автолюбителей к этому типу трансмиссии, впервые представленной 5 лет назад именно на этой модели. Кроме того, 63% клиентов выбирают версии с передним приводом и используют его преимущественно в условиях города, и трассы. При этом 40% отмечают, что выезжают на бездорожье с разной регулярностью. А 37% клиентов выбирают версии с двигателем с турбонаддувом TCe150, который появился в моторной гамме нового Kaptur в июне 2020 года.

Покупатели Renault Kaptur выбирают его, в первую очередь, из-за внешнего дизайна – более 40% опрошенных указали эту причину как основную. Также клиенты высоко ценят комфорт, уровень оснащения, надежность и имидж модели. Владельцы отмечают удобство вождения автомобиля благодаря удачному сочетанию двигателя и трансмиссии и конструкции подвески, а также низкий расход топлива. Среди оборудования Renault Kaptur наиболее популярны зимние опции, но важность технологий постоянно растет, и все больше клиентов обращают внимание на такие опции, как аудиосистема премиум-класса Bose, система мониторинга слепых зон, система камер кругового обзора и др.

В настоящее время кроссовер Renault Kaptur предлагается в четырех комплектациях – Life, Drive, Style и Prime – по цене от 1 млн 192 тыс. рублей. Производство модели осуществляется на заводе Renault Россия в Москве, в том числе для рынков стран СНГ.

Напомним, обновленный Renault Kaptur стал второй моделью после купе-кроссовера Renault Arkana, построенной на модульной SUV-платформе следующего поколения. Автомобиль получил новые настройки шасси и рулевого управления с электромеханическим усилителем. Внешний вид модернизированного Renault Kaptur отличают новая решетка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски, которые включают в себя ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши, а также лекосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов. Что касается интерьера, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Также доступна фоновая подсветка салона с 8 цветами на выбор.

В числе нового оснащения стоит отметить дистанционный запуск двигателя Renault Start (уже в базовой комплектации), обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистему премиум-класса Bose, мультимедийную систему с интеграцией Яндекс.Авто, систему камер кругового обзора и функцию мониторинга «слепых» зон. В 2021 году для Kaptur с мультимедийной системой EasyLink стали доступны подключаемые сервисы Renault Connect. У клиентов появилась возможность через мобильное приложение MY Renault дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться новыми возможностями штатной онлайн-навигации.

Во сколько обходится содержание Renault Kaptur (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault