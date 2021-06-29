Skoda Rapid получил новую спецверсию Sport Edition

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid в исполнении Sport Edition. Стоимость новинки составляет 1 млн 215 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки. Бестселлер Skoda станет первой моделью из линейки Sport Edition, представленной на российском рынке.

Спортивный облик нового Skoda Rapid Sport Edition отличают декоративные накладки на порогах, глянцевые боковые зеркала заднего вида, фирменная решетка радиатора, а также эксклюзивные легкосплавные колесные диски Stratos (16’’), которые выполнены в характерном для линейки черном цвете. На передних крыльях модели располагаются логотипы Sport Edition, а крышка багажника украшена черными надписями Skoda и Rapid.

В салоне автомобиля в первую очередь обращают на себя внимание черные сиденья с контрастной красной строчкой. Интерьер также дополнен многофункциональным трехспицевым спортивным рулевым колесом, черной обивкой потолка и хромированными накладками на педали.

Специальная версия предлагается на базе комплектации Ambition. Помимо стандартного оборудования – кондиционера, электронной системы курсовой устойчивости, а также светодиодных ходовых огней и задних фонарей, оснащение Skoda Rapid Ambition включает боковые подушки безопасности спереди, подогрев передних сидений, задние электростеклоподъемники, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функцию обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла.