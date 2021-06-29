Skoda Rapid получил новую спецверсию Sport Edition

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid в исполнении Sport Edition. Стоимость новинки составляет 1 млн 215 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки. Бестселлер Skoda станет первой моделью из линейки Sport Edition, представленной на российском рынке.
Спортивный облик нового Skoda Rapid Sport Edition отличают декоративные накладки на порогах, глянцевые боковые зеркала заднего вида, фирменная решетка радиатора, а также эксклюзивные легкосплавные колесные диски Stratos (16’’), которые выполнены в характерном для линейки черном цвете. На передних крыльях модели располагаются логотипы Sport Edition, а крышка багажника украшена черными надписями Skoda и Rapid.
В салоне автомобиля в первую очередь обращают на себя внимание черные сиденья с контрастной красной строчкой. Интерьер также дополнен многофункциональным трехспицевым спортивным рулевым колесом, черной обивкой потолка и хромированными накладками на педали.
Специальная версия предлагается на базе комплектации Ambition. Помимо стандартного оборудования – кондиционера, электронной системы курсовой устойчивости, а также светодиодных ходовых огней и задних фонарей, оснащение Skoda Rapid Ambition включает боковые подушки безопасности спереди, подогрев передних сидений, задние электростеклоподъемники, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функцию обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла.
Стоит отметить, что компактный лифтбэк Skoda Rapid является бестселлером марки на российском рынке. По итогам пяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 18387 таких автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате Skoda Rapid в ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском авторынке, согласно данным АЕБ.
Напомним, в мае прошлого года в России стартовали продажи лифтбека Skoda Rapid второго поколения. Внешний вид автомобиля отличают резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, а также надпись Skoda на крышке багажника. В салоне нового Skoda Rapid обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшее время на российском рынке должна появиться новая модификация Skoda Karoq – с 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Кроме того, осенью нынешнего года на российском рынке ожидается обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, производство которого будет налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде.
Фото: Skoda