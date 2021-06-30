Бюджетный кроссовер Skoda Kushaq может появиться в России

Компания Skoda начала продажи в Индии бюджетного кроссовера Kushaq. Новинка была разработана для местного рынка и адаптирована под запросы индийских клиентов, однако в Skoda не исключают, что в будущем территория продаж Kushaq распространится за пределы страны. Например, модель может появиться в России, пишет портал Motor.ru. В настоящее время марка Skoda представлена на российском рынке двумя кроссоверами, компактным Karoq и «старшим» Kodiaq, которые стоят от 1,5 и 1,8 млн рублей соответственно. Помимо этого чешская марка продает в нашей стране легковые модели Rapid, Octavia и Superb.

В Индии цены на Skoda Kushaq начинаются от 1 млн 049 тыс. рупий, что в пересчете на рубли составляет чуть больше одного миллиона. На выбор предложены несколько уровней оснащения, самый богатый из которых обойдется в 1 млн 759 тыс. рупий (около 1 млн 710 тыс. руб.). Уже в базовой комплектации Skoda Kushaq предлагается мощная система кондиционирования, а начиная с Ambition – автоматическая система Climatronic с сенсорной панелью управления. Кроме того, опционально доступно еще больше высокотехнологичных решений, включая кожаные сиденья с функцией вентиляции, систему бесключевого доступа Kessy, панорамную крышу с электроприводом и внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Новая модель предлагает клиентам на выбор две мультимедийные системы, которые поддерживают технологию SmartLink для комфортного подключения и использования смартфона.

Моторная гамма Skoda Kushaq включает два бензиновых турбодвигателя объемом 1,0 и 1,5 л, развивающих 115 л.с. и 150 л.с. соответственно. Моторы доступны в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или 7-ступенчатой коробкой DSG.

Напомним, новый кроссовер Skoda Kushaq был представлен в марте этого года. Рельефный дизайн экстерьера автомобиля, дополненный особым индийским колоритом, в полной мере соответствует предпочтениям местных клиентов. Длина SUV составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, а высота – 1612 мм. Колесная база насчитывает 2651 мм (по этому показателю Kushaq является одним из лидеров в сегменте), а дорожный просвет достигает 188 мм, что в сочетании с большими колесами визуально делает автомобиль еще крупнее. В зависимости от комплектации, фары с кристаллическими элементами могут быть светодиодными, а задние фонари и стоп-сигналы предлагаются со светодиодами уже в базовой комплектации.

Что касается интерьера Skoda Kushaq, вынесенный отдельно дисплей мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов является центральным элементом новой концепции дизайна. Также стоит отметить специальную нишу на передней панели, созданную для индийских клиентов: в ней водитель может прочно закрепить свой счастливый талисман.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda