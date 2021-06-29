УАЗ «Профи» превратили в дом на колесах

Ульяновский автозавод анонсировал появление новой модификации малотоннажного грузовика УАЗ «Профи», который превратили в дом на колесах. Возможность отправиться на таком автомобиле в путешествие «появится в обозримом будущем», сообщили на предприятии.

Как пишет портал Autonews.ru, новинка получила особый стеклопластиковый кузов, санузел с душем, трансформирующийся диван, а также кухню и подъемную кровать. Остальные данные об оснащении дома на колесах пока не раскрываются.

О технической составляющей тоже подробностей нет, однако она, скорее всего, изменений не претерпит. Стандартный УАЗ «Профи» оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), альтернативой которому может служить аналогичный газо-бензиновый ДВС (143 л.с.). Оба варианта агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2021 года в России был куплен 1361 автомобиль УАЗ «Профи», что на 54,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что кемпер УАЗ «Байкал», изначально ориентированный преимущественно на европейских клиентов, в скором времени будет производиться ограниченным тиражом на мощностях ульяновского предприятия «Автодом», в том числе для отечественных поклонников караванинга. После получения ОТТС новая модель будет доступна в салонах официальных дилеров марки.

Какие еще модели УАЗ и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: УАЗ