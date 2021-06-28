Geely объявила цены на новый кроссовер Atlas Pro для России

Российские дилеры Geely с 29 июня начинают прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Продажи новинки начнутся 2 августа, сообщает пресс-служба китайской марки.

На первом этапе Geely Atlas Pro выйдет на рынок с 1,5-литровым турбомотором, автоматической коробкой передач 7DCT, системой мягкого гибрида 48V EMS, полным приводом, в двух топовых комплектациях Flagship и Flagship+ стоимостью 2 млн 119 тыс. 990 рублей и 2 млн 184 тыс. 990 рублей соответственно.

В версии Flagship автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, полностью светодиодной оптикой, включая указатели поворота и задние фонари, а также датчиком освещения, подсветкой зоны выхода при открывании дверей и автоматической системой управления дальним светом. Кроме того, кроссовер получил электропривод пятой двери, датчик дождя и атмосферную подсветку салона с гаммой из 42 цветов. Удобство водителя и пассажиров обеспечивают кресла с развитой боковой поддержкой и высококачественной обивкой из экокожи с вставками под «карбон». Водительское сиденье оборудовано электрорегулировками по шести направлениям, а рулевая колонка регулируется по вылету и высоте. Кроссовер в комплектации Flagship+ дополнительно оборудован панорамной крышей с электрическим люком и функцией антизащемления, антенной в форме акульего плавника и подсветкой солнцезащитных козырьков.

Новый кроссовер Geely Atlas Pro оснащен высокоэффективным 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. с турбонаддувом и 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Силовая установка была разработана специалистами Geely совместно с инженерами Volvo. В арсенале автомобиля – система полного привода с электронно-управляемой муфтой и 4 режимами вождения для различных условий эксплуатации – Eco, Comfort, Sport, Offroad.

Ключевой особенностью новинки является 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). В составе системы приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Гибридная силовая установка такого типа обеспечивает плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента и повышает рабочие характеристики, компенсируя эффект «турбоямы» и исключая вибрации. В совокупности система наделяет автомобиль высокой разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются в том числе благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее.