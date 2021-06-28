Faurecia открыла новое предприятие в Тольятти | АВТОСТАТ

Faurecia открыла новое предприятие в Тольятти

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Faurecia открыла новое предприятие в Тольятти

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Французская компания «Форесия» 24 июня открыла в Особой экономической зоны «Тольятти» новое предприятие по производству автомобильных сидений. Новый завод стал самым крупным производством среди российских площадок компании и единственным в системе глобальной «Форесии», где «под одной крышей» будут осуществляться все технологические операции по производству сидений, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».

На сегодняшний день запущена первая очередь проекта – на этом этапе предприятие будет выпускать 1500 машинокомплектов в день. До конца года планируется запустить вторую очередь, по сборке и пошиву сидений. Старт третьего этапа намечен на 2022 год. Основными потребителями продукции предприятия станут АВТОВАЗ, альянс Renault-Nissan, «Фольксваген Груп Рус». Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, с созданием в Тольятти более 1000 рабочих мест.

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Фото: Faurecia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоавтомобильные компонентыпоставщикиинвестициироссийский автопром

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