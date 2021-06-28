Faurecia открыла новое предприятие в Тольятти

Французская компания «Форесия» 24 июня открыла в Особой экономической зоны «Тольятти» новое предприятие по производству автомобильных сидений. Новый завод стал самым крупным производством среди российских площадок компании и единственным в системе глобальной «Форесии», где «под одной крышей» будут осуществляться все технологические операции по производству сидений, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».

На сегодняшний день запущена первая очередь проекта – на этом этапе предприятие будет выпускать 1500 машинокомплектов в день. До конца года планируется запустить вторую очередь, по сборке и пошиву сидений. Старт третьего этапа намечен на 2022 год. Основными потребителями продукции предприятия станут АВТОВАЗ, альянс Renault-Nissan, «Фольксваген Груп Рус». Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, с созданием в Тольятти более 1000 рабочих мест.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Faurecia