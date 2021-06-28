Mitsubishi L200 в мае стал самым продаваемым пикапом в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на статистике АЕБ, по итогам мая 2021 года в нашей стране было реализовано 715 новых пикапов, что на 76% больше, чем год назад. При этом 86% от этого количества приходится лишь на три модели.

Лидером продаж в этом сегменте стал Mitsubishi L200 – в последний месяц весны он разошелся тиражом в 293 экземпляра, что в 5,2 раза больше, чем в мае 2020-го. Второе место в рейтинге занял УАЗ «Пикап», майский объем реализации которого составил 165 единиц (+63%). На третьей позиции расположился Toyota Hilux – в прошлом месяце его результат оказался равен 155 проданным автомобилям (+7%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев нынешнего года в России суммарно было реализовано 3407 новых пикапов. Но в этой статистике лидерство принадлежит модели Toyota Hilux, показатель которой составил 1046 единиц. УАЗ «Пикап» (968 шт.) за этот период времени оказался вторым, а Mitsubishi L200 (964 шт.) – третьим.

Какие еще пикапы (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi