Кроссовер JAC S5 покинул российский рынок

Компания JAC завершает продажи в России кроссовера JAC S5 – у дилеров остались единичные экземпляры этой модели. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в представительстве марки, в ближайшем будущем на замену S5 придут модели новой генерации – JAC S4 и JAC X6. По неофициальным данным, компактный кроссовер JAC S4 уже готовится к сертификации и может появиться у дилеров до конца 2021 года.

Напомним, JAC S5 вышел на российский рынок в 2014 году, когда эту модель начали выпускать на черкесском заводе «Дервейс». Позже марка прекратила продажи в нашей стране, а в 2018-м JAC вернулся – с кроссоверами S5 и S3. В России в последние годы продавались JAC S5 казахстанской сборки. Автомобиль оснащался 2,0-литровыми моторами – 136-сильным «атмосферником» или 150-сильным турбодвигателем. Базовые JAC S5 предлагались с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а топ-версия была доступна с «роботом». Кроссовер выпускался только в переднеприводном исполнении и снабжен многорычажной задней подвеской. Цены на JAC S5 до последнего времени варьировались от 1 млн 139 тыс. рублей до 1 млн 344 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд JAC в России включает кроссоверы S3 и S7, пикап T6, лифтбек J7 и электрический хэтчбек iEV7S.

В каких городах есть дилерские центры JAC, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: JAC