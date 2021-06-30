Итальянский авторынок в мае вырос на 43%

Автомобильный рынок Италии в мае вырос на 43% и составил 142730 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с маем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 27,9% ниже. В то же время в ассоциации рассчитывают, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей будут способствовать дальнейшему восстановлению автомобильной отрасли. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 735125 единиц (+62,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае реализовал 23798 машин (+70,2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи увеличились на 47,1% и составили 13127 единиц. На третьей строчке идет Toyota с показателем 8618 реализованных автомобилей (+98,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8093 шт., +29,2%) и Citroen (6594 шт., +38,1%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru