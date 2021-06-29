ГАЗ инвестировал 3,2 млрд рублей в реализацию проекта «ГАЗель NN»

Горьковский автозавод инвестировал порядка 3,2 млрд рублей в создание автомобиля «ГАЗель NN», в том числе в разработку новой электронной архитектуры модели и создание мощностей для ее производства. Об этом в эксклюзивном интервью агентству «АВТОСТАТ» сообщил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. По его словам, в рамках подготовки производства «ГАЗели NN» на ГАЗе, в частности, были построены новые линии по производству мостов типа «спайсер», а также 6-ступенчатой коробки передач собственной разработки.

Напомним, 20 мая ГАЗ запустил серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN». С 24 июня дилеры начали принимать на новинку заказы, а в продажу она поступит 24 августа. Выпуск «ГАЗели NN» начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Кроме того, как сообщил Андрей Софонов, уже осуществляется финальная сборка микроавтобусов «ГАЗель NN», которые также доступны к заказу. В дальнейшем линейку «ГАЗель NN» пополнят шасси, фургон-комби и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗельNext», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, однако точные сроки его выхода пока не называются.

Говоря о рыночных перспективах «ГАЗели NN», Андрей Софонов отметил, что на ГАЗе видят в новинке большой рыночный потенциал, но предпочитают предоставить возможность выбора покупателям, которым наряду с новой моделью по-прежнему будут доступны «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес». По его словам, ГАЗ традиционно очень гибко реагирует на запросы клиентов, адаптируя производственные планы в зависимости от спроса. Согласно данным сайта ГАЗа, за первый день с начала приема заказов на «ГАЗель NN» дилерам поступило уже более 100 заказов.

В целом на ГАЗе прогнозируют, что по итогам 2021 года российский рынок LCV вырастет порядка на 20% к прошлому году. При этом, как отметил Андрей Софонов, нужно понимать, что речь идет о росте по сравнению с очень низкой базой пандемийного 2020 года. Если же сравнивать с 2019 годом, то рост рынка LCV составит всего несколько процентов. По словам Андрея Софонова, ГАЗ намерен удержать свою рыночную долю, оставаясь безусловным лидером этого сегмента.

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Фото: ГАЗ