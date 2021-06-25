Рынок мотоциклов с пробегом в мае вырос на 30%

В мае 2021 года россияне приобрели 15,4 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 29,5% больше, чем год назад.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшие предпочтения они отдавали подержанным мотоциклам из Японии. Так, первые четыре позиции среди самых популярных занимают японские: Honda (3 980 шт.), Yamaha (2 629 шт.), Suzuki (1 826 шт.), Kawasaki (1 510 шт.). А замкнул ТОП-5 немецкий BMW (1 157 шт.).

Планку в 1000 экземпляров больше не сумел перешагнуть ни один из брендов. Эксперты отметили, что на первую пятерку пришлось 72% всего вторичного моторынка. При этом каждый четвертый мотоцикл с пробегом, купленный в мае, принадлежал бренду Honda (26% рынка).

В региональной структуре обошлось без сюрпризов: по традиции на первом месте - Москва (2 070 шт.). За столицей следуют Подмосковье (1 667 шт.) и Санкт-Петербург (753 шт.). В пятерку регионов-лидеров вошли также Свердловская область (640 шт.) и Краснодарский край (608 шт.). В остальных субъектах РФ в мае этот показатель был менее 400 экземпляров.

Всего с начала года на вторичном рынке мототехники куплено 38,2 тыс. мотоциклов, что на 24% больше, чем в январе - мае 2020 года. Пик продаж за эти пять месяцев пришелся на апрель (16,1 тыс. шт.).

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