Глобальный дефицит полупроводников стал огромной проблемой в мировом автопроме. Еще в начале года в ряде стран (США, Япония, Китай) этот дефицит вылился в остановки конвейеров и заявленное снижение объемов выпусков машин.

Проблема пока остается неразрешенной, и за февраль – июнь было уже немало случаев, когда крупные заводы останавливались из-за недоукомплектованности машин электронными системами.

Естественно, страдает и российский автопром. Так, АВТОВАЗ в июне уже как минимум трижды заявлял об остановках – то на линии B0, то делал паузу в производстве «Гранты» и «Нивы».

Но в дни, когда АВТОВАЗ работал, он наращивали выпуск. Потому что российский авторынок оказался выше ожиданий Николя Мора. Так, в мае АВТОВАЗ реализовал в нашей стране 38284 автомобиля LADA (в 2,5 раза больше, чем годом ранее), а по итогам пяти месяцев – 160123 машины (на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года).

В качестве временной меры борьбы с дефицитом микрочипов на АВТОВАЗе решено упростить комплектацию выпускаемых автомобилей. Так, в дилерскую сеть уже поступили «лады» без мультимедийной системы и мультируля с функцией круиз-контроля, при этом комплектация Comfort Light стала дешевле на 10 – 13 тыс. рублей. Вероятнее всего, покупателей отсутствие данных опций не остановит и поставленную партию они все равно «сметут». Люди будут брать «лады» и в «урезанной» комплектации, поскольку уже знают: с 1 июля АВТОВАЗ поднимет цены на весь модельный ряд LADA.

Но что будет дальше? Большой вопрос. Ведь если без магнитолы и мультируля автомобиль еще можно представить, то в других опциях все выглядит не так оптимистично. По оценке некоторых экспертов, полупроводники, они же микрочипы, сегодня присутствуют практически во всех электронных блоках и затрагивают около 60% опций в современных автомобилях. Это и пакеты ассистирующих водителю систем, и виртуальные дисплеи на некоторых моделях, и блоки сопряжения автомобиля с телефоном, системы давления в шинах, системы управления обогревами стекол и многое другое.

В Минпромторге РФ ожидают, что ситуация стабилизируется к концу лета, однако ряд экспертов считают, что проблема растянется на более длительный срок.

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Фото: LADA