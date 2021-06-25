Дилеры ГАЗа открыли прием заказов на новую «ГАЗель NN» | АВТОСТАТ

Дилеры ГАЗа открыли прием заказов на новую «ГАЗель NN»

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Дилеры ГАЗа открыли прием заказов на новую «ГАЗель NN»

Дилеры Горьковского автозавода начали прием заказов на автомобили нового поколения «ГАЗель NN». К бронированию доступны базовые модификации c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 - бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Собственно, продажи откроются только через два месяца - с 24 августа. А пока дистрибьютор бренда - ГК «Современные транспортные технологии» - проводит презентации в крупных городах России, демонстрируя новые возможности модели, новую электронную архитектуру и совершенно иную концепцию организации внутреннего пространства кабины.

Дилеры ГАЗа открыли прием заказов на новую «ГАЗель NN»

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«В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности и выносливости ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров, - рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, а гендиректор ГК «СТТ» Олег Марков уверен, что новые «ГАЗели NN» позволят сокращать расходы на содержание транспортных парков и улучшать окупаемость инвестиций. «Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов - от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками...», - отметил Марков.

Дело в том, что купив новую «ГАЗель NN», ее владелец получает доступ сразу к нескольким полезным цифровым сервисам. Например, к телематической системе GAZ Connect, которая позволяет удаленно управлять автопарками со смартфона; к комплексу технических сервисов; к программе помощи на дорогах GAZ Assistance; к системе долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime и другим.

Дилеры ГАЗа открыли прием заказов на новую «ГАЗель NN»

Ранее «АВТОСТАТ» уже сообщал о произведенных изменениях в конструкции автомобиля и дополнениях, предназначенных повысить водительский комфорт - подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Также присутствуют бесключевой запуск двигателя и электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля.

Как сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ», сегодня речь идет не только о старте новой модели, но и целого нового поколения NN, на основе которого разрабочики будут создавать другие модификации коммерческого транспорта. 

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Фото: АВТОСТАТ, ГАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажидилерылегкие коммерческие автомобилиgazgaz газель nn

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