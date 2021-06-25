Дилеры ГАЗа открыли прием заказов на новую «ГАЗель NN»

Дилеры Горьковского автозавода начали прием заказов на автомобили нового поколения «ГАЗель NN». К бронированию доступны базовые модификации c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 - бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Собственно, продажи откроются только через два месяца - с 24 августа. А пока дистрибьютор бренда - ГК «Современные транспортные технологии» - проводит презентации в крупных городах России, демонстрируя новые возможности модели, новую электронную архитектуру и совершенно иную концепцию организации внутреннего пространства кабины.

«В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности и выносливости ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров, - рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, а гендиректор ГК «СТТ» Олег Марков уверен, что новые «ГАЗели NN» позволят сокращать расходы на содержание транспортных парков и улучшать окупаемость инвестиций. «Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов - от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками...», - отметил Марков. Дело в том, что купив новую «ГАЗель NN», ее владелец получает доступ сразу к нескольким полезным цифровым сервисам. Например, к телематической системе GAZ Connect, которая позволяет удаленно управлять автопарками со смартфона; к комплексу технических сервисов; к программе помощи на дорогах GAZ Assistance; к системе долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime и другим.