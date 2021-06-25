Пять главных мифов про вариатор: что правда, а что нет?

По оценке агентства «АВТОСТАТ», из общих продаж автомобилей с автоматической трансмиссией на долю вариаторов приходится лишь каждый десятый. Во многом такой низкий показатель объясняется целым рядом мифов вокруг данного типа трансмиссии, что порождает недоверие к ней со стороны потенциальных покупателей.
Вот некоторые из них:
- вариатор – не надежный;
- его нельзя устанавливать на внедорожники;
- если на автомобиле с вариатором застрять, то уже не выбраться без посторонней помощи;
- автомобиль с вариатором медленно разгонятся и реагирует на педаль газа с запозданием;
- вариатор гудит.
Что из этого правда, а что нет? На эти вопросы нам подробно ответил эксперт по продукту компании Renault Россия Анатолий Калицев. Интервью с ним можно прочитать здесь.
Фото: Renault