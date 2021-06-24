АВТОВАЗ возобновил производство LADA Largus и XRAY после очередного простоя

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей на линии B0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, после приостановки 23 июня из-за дефицита компонентов Bosch. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, это была третья приостановка конвейера за месяц по причине дефицита в поставках электронных компонентов.

Раннее президент АВТОВАЗа Николя Мор заявлял, что предприятие не намерено приостанавливать производство в июне, но не исключает возможных приостановок в дальнейшем. При этом в компании прогнозируют продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года.

Между тем, чтобы наверстать отставание от производственного плана, сборочные линии АВТОВАЗа продолжат работать шесть дней в неделю как минимум до летнего корпоративного отпуска, запланированного на период с 25 июля по 15 августа. А в среднесрочной перспективе завод должен будет повышать темп производственных линий. Для этого до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: АВТОВАЗ