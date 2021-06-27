Испанский авторынок в мае продолжил расти на низкой базе

Испанский авторынок в мае вырос в 2,8 раза и составил 95403 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с маем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 24% ниже.

По итогам же пяти месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 360057 единиц (+40%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в мае стал местный SEAT, реализовавший 10831 автомобиль (рост в 4,5 раза). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи в 3,1 раза до 8494 единиц. Третью строчку занимает Toyota,чей результат составил 6445 машин (рост в 2,8 раза). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (6329 шт.; рост в 2,2 раза) и KIA (5881 шт.; рост в 4,8 раза).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: autowp.ru