В «Аурус» рассказали о планах выхода на экспортные рынки

В горизонте 2021 - 2030 гг. порядка 70% произведенных моделей Aurus планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах, входящих в регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и стран Западной Европы. Однако для выхода на международные рынки требуется осуществить прохождение процессов сертификации и омологации – эта работа будет осуществляться поэтапно. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе компании «Аурус».

Напомним, ранее на заводе в Елабуге началось серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. До этого автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «Аурус»