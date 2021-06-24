В «Аурус» рассказали о расширении дилерской сети в России

Бренд Aurus на сегодняшний день представляют в России компании «Панавто» и «Авилон». В ближайших планах компании «Аурус» запуск еще одного дилерского центра в Москве (на данный момент галерея Aurus Панавто работает в Москва-Сити), а также дилерского центра в Санкт-Петербурге (по этому направлению компания сейчас находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами). В дальнейшем планируется открытие дилерских центров и в других городах России. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе компании «Аурус».

Напомним, ранее на заводе в Елабуге началось серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. До этого автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, в текущем году компания «Аурус» рассчитывает выйти на объем поставок произведенных автомобилей примерно 300-350 единиц, разной комплектации, в том числе и произведенных в ОЭЗ «Алабуга».

Фото: «Аурус»