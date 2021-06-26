KIA в мае реализовала 900 сертифицированных автомобилей с пробегом | АВТОСТАТ

KIA в мае реализовала 900 сертифицированных автомобилей с пробегом

0

KIA в мае реализовала 900 сертифицированных автомобилей с пробегом

Used cars report
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам мая реализовали 894 таких машины. За пять месяцев 2021 года было реализовано 4360 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 163 официальных дилера KIA в России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Во сколько обходится содержание автомобиля KIA (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: KIA

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажидилерывторичный рынокавтомобили с пробегомkia

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно