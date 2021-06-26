KIA в мае реализовала 900 сертифицированных автомобилей с пробегом

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам мая реализовали 894 таких машины. За пять месяцев 2021 года было реализовано 4360 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 163 официальных дилера KIA в России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Во сколько обходится содержание автомобиля KIA (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: KIA