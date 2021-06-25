Выпуск легковых автомобилей в мае увеличился более чем вдвое

По данным Росстата, за пять месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 614 тыс. легковых автомобилей, что на 51,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 112 тыс. машин – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что компания «Аурус Моторс» в прошлом месяце запустила на заводе в Елабуге серийное производство представительских седанов Aurus Senat. А на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге стартовал выпуск обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Кроме того, АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства LADA Granta с модернизированным базовым двигателем.

Производство грузовых автомобилей в январе-мае составило 68,6 тыс. единиц, что на 55,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,6 тыс. грузовиков – это на 59,8% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в мае увеличил производство на 10%, выпустив 2712 машинокомплектов. Кроме того, Горьковский автозавод начал серийное производство автомобилей «ГАЗель NN» нового поколения. А калужский завод Volvo выпустил первые грузовые автомобили Volvo FM нового поколения.

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Фото: «Фольксваген Груп Рус»