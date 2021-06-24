Volkswagen возобновил производство в Нижнем Новгороде после простоя | АВТОСТАТ

Volkswagen возобновил производство в Нижнем Новгороде после простоя

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Volkswagen возобновил производство в Нижнем Новгороде после простоя

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
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Производственная площадка «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде вчера возобновила свою работу после вынужденного простоя из-за нехватки электронных компонентов, который проходил на предприятии с 17 по 22 июня 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

Напомним, в рамках партнерства «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ» в настоящее время на мощностях Горьковского автозавода ведется контрактная сборка лифтбека Skoda Octavia, кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq, а также нового компактного кроссовера Volkswagen Taos, который встал на конвейер этого предприятия в мае 2021-го. Проектная производственная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составляет 387,5 млн евро.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» не только отслеживают важные события в автомире, но и постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Во сколько сейчас оценивается на рынке ваш автомобиль с пробегом? Это можно узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Фольксваген Груп Рус»

Источник: АВТОСТАТ

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