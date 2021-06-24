АВТОВАЗ вновь повысит цены на автомобили LADA с 1 июля

АВТОВАЗ с 1 июля 2021 года планирует повысить цены на все автомобили LADA. Дилерские центры LADA уже получили новые прайс-листы, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе АВТОВАЗа причины повышения цен традиционно не комментируют.

Между тем, ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор не исключал новое повышение цен на автомобили LADA в этом году из-за роста цен на сталь. По его словам, сталь – это серьезная составляющая и массы, и себестоимости автомобиля.

«Сегодня мы не в полной мере переложили увеличение стоимости стали для АВТОВАЗа на плечи потребителей. Но мы надеемся, что любое повышение цен [на автомобили] останется весьма очень сдержанным. Полностью избежать влияния увеличения цен на сырье и на сталь в частности на стоимость наших автомобилей мы не можем. Сам АВТОВАЗ не сможет скомпенсировать продолжающее увеличение цен на сталь», – заявил глава АВТОВАЗа. По прогнозу компании, уровень цен на сталь стабилизируется или, возможно, несколько снизится до конца года.

Стоит отметить, что это будет четвертое массовое повышение цен на LADA в 2021 году. Напомним, первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%) и 1 мая (+2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: «Питер-Лада»

