УАЗ «Профи» «Полуторка» получил версию полной массой 2,5 тонны

Ульяновский автозавод представил новую модификацию коммерческого грузовика УАЗ «Профи» «Полуторка» полной массой 2,5 тонны, которая повышает практичность модели при эксплуатации в условиях мегаполиса. Новая версия будет доступна исключительно в бортовом варианте со стандартной базой и однорядной кабиной. Кроме того, аналогичную модификацию получит и «Профи» 4х4. Стоимость УАЗ «Профи» «Полуторка» полной массой 2,5 тонны составляет от 1 млн 040 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УАЗа.

Как отмечается, никаких штрафов за въезд в города с зонами грузового каркаса и выезд в левый ряд на магистралях – новая модификация расширяет границы применения модели, позволяя беспрепятственно передвигаться там, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено.

Версия, созданная по многочисленным запросам пользователей, сохранила все конструктивные преимущества недавно дебютировавшего на рынке УАЗ «Профи» «Полуторка»: увеличенная колесная база, расширенная колея передних и двускатная ошиновка задних колес, модернизированная подвеска, новое рулевое управление с демпфером и вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), альтернативой которому может служить аналогичный газо-бензиновый ДВС (143 л.с.). Оба варианта агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos. Платформа вмещает пять паллет и позволяет перевозить груз объемом 10,5 куб.м.

В базовой комплектации фигурируют подушка безопасности водителя; системы ABS девятого поколения и EBD; регулировка руля по вылету и углу наклона; двухместное пассажирское сиденье с подлокотником; центральный замок, иммобилайзер; электропривод стеклоподъемников, функция подогрева наружных зеркал; основание платформы из транспортной фанеры и такелажные петли для фиксации груза.

В списке дополнительного оборудования представлены эргономичное водительское кресло с развитой боковой поддержкой, регулировками высоты и поясничного подпора, а также функцией подогрева; кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком; функции подогрева ветрового стекла и пассажирских сидений; ГБО с баком объемом 93 или 100 литров.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все новые автомобили УАЗ, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: УАЗ