УАЗ «Патриот» получил новую версию «Охотник»

Ульяновский автозавод представил новую версию внедорожника УАЗ «Патриот» под названием «Охотник». Выпуск такой модификации планируется наладить совместно с одним из партнерских предприятий, название которого пока не раскрывается. Цены на новинку также держатся в секрете, пишет портал Autonews.ru.

УАЗ «Охотник» построен на базе самой дорогой комплектации модели «Люкс Премиум Автомат». От обычного внедорожника автомобиль отличается силовыми порогами, защитным покрытием Raptor, шинами BFGoodrich All-Terrain T/A, лебедкой. Также машина получила экспедиционный багажник с LED балкой, домкрат и шанцевый инструмент. В багажном отделении салона появился органайзер с оснащенными электромеханическими замками отсеками.

УАЗ «Патриот» укомплектован 6-ступенчатой автоматической трансмиссией 6L50 Punch Powerglide французского производства, которая была разработана совместно с концерном General Motors. Она работает в паре с двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 Нм.

Оборудование варианта «Люкс Премиум Автомат» включает в себя круиз-контроль, климат-контроль, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла, а также мультимедийный комплекс на базе Android с сенсорным дисплеем и шестью динамиками. В список оснащения также входят электропривод и подогрев внешних зеркал, ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, кондиционер, фронтальные подушки безопасности и светодиодные дневные ходовые огни.

Во сколько обойдется содержание УАЗ «Патриот» или другого автомобиля – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ