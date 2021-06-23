Новые Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback доступны для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новые Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback. Стоимость новинок составляет от 4 млн 005 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Экстерьер новых Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback отличают двухпоточная выхлопная система со сдвоенными насадками, выразительные колесные арки, 18-дюймовые легкосплавные диски и накладки на пороги. Уже в стандартной комплектации предлагаются светодиодные фары, а опционально доступны светодиодные фары Audi Matrix.

Интерьер спортивных компактных моделей, оформленный в темных оттенках, получил передние спортивные сиденья с опциональной ромбовидной прострочкой, многофункциональный руль с кожаной отделкой, спортивным контуром и скошенным нижним сегментом, а также накладки на пороги с алюминиевыми вставками, подсветкой и надписью S.

Двигатель TFSI мощностью 290 л.с. позволяет новым Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback развивать максимальную скорость 250 км/ч. Крутящий момент 400 Нм обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4,8 с. Автомобили оснащены прогрессивным рулевым управлением, полным приводом quattro и спортивной подвеской S.

В набор доступного инновационного оснащения новых Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback вошли климат-контроль с индивидуальной настройкой для двух зон салона, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch, проекционный дисплей, транслирующий наиболее важную информацию на ветровое стекло, а также акустическая система Bang & Olufsen Premium с объемным звучанием.

Полный список дилеров Audi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Audi