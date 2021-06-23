Новые модели Porsche 911 GTS доступны для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новые модели Porsche 911 GTS, которые предлагаются в пяти модельных вариантах по цене от 11 млн 480 тыс. рублей. Так, семейство спорткаров нового поколения включает 911 Carrera GTS с задним приводом и кузовом купе и кабриолет, 911 Carrera 4 GTS с полным приводом и кузовом купе и кабриолет, а также 911 Targa 4 GTS с полным приводом, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Оснащенный наддувом 3,0-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель нового 911 GTS развивает мощность 480 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 570 Нм, что на 20 Нм больше, чем у предшественника. На стандартный разгон с места до 100 км/ч у 911 Carrera 4 GTS Coupé с 8-ступенчатой коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK) уходит всего 3,3 секунды. Это на три десятых секунды быстрее, чем у предыдущей модели. В качестве альтернативы PDK для всех моделей 911 GTS доступна 7-ступенчатая механическая коробка передач с особо короткими ходами рычага.

Ходовая часть заимствована у 911 Turbo и адаптирована для GTS: благодаря серийной системе Porsche Active Suspension Management (PASM) амортизаторы мгновенно реагируют на изменение дорожных условий. В купе и кабриолете система PASM серийно комбинируется с заниженной на 10 мм спортивной подвеской. От моделей Turbo взята также и концепция дополнительных пружин на задней оси: в результате основные пружины остаются поджатыми в любых условиях движения. У автомобиля всегда остается ход отбоя пружин. В 911 Targa 4 GTS используется ходовая часть от 911 Targa 4S.

Новые модели Porsche 911 GTS получили мощные тормоза от 911 Turbo, а 20-дюймовые (спереди) и 21-дюймовые (сзади) черные легкосплавные колесные диски с центральным креплением позаимствованы у модели 911 Turbo S. Серийная спортивная выхлопная система благодаря специальной для GTS настройке и частичному отсутствию звукоизоляции салона создает еще более эмоциональный звук.

Типичными для 911 GTS являются многочисленные детали экстерьера в черном или затемненном исполнении, в том числе характерная дуга 911 Targa 4 GTS вместе с надписью «Targa». Среди других элементов, окрашенных в черный матовый цвет с шелковистым блеском, – кромка на переднем спойлере, легкосплавные колесные диски с центральным креплением, надписи «GTS» на дверях и на задней части автомобиля, ламели решетки в задней крышке для подачи воздуха в двигатель и два патрубка спортивной выхлопной системы. В качестве опции можно выбрать пакет отделки кузова, в котором эти и другие детали выполняются в черном глянцевом цвете.

В базовую комплектацию всех моделей 911 GTS входит пакет SportDesign с оригинальными облицовками передней и задней частей кузова, а также боковых порогов. У серийных светодиодных фар с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) ободки фар и окантовки дневных ходовых огней затемнены. Задние фонари также выполнены в оригинальном дизайне.

В комплектации с пакетом снижения веса, который для GTS предлагается впервые, дополнительно повышается динамика движения. Снижение массы на величину до 25 кг достигается благодаря использованию легких цельных сидений-ковшей из усиленного углеволокном пластика (карбона), облегченного остекления боковых окон и заднего окна, а также облегченной аккумуляторной батареи. Кроме того, из автомобиля удалены задние сиденья. Помимо вышеперечисленного выигрыш в динамике обеспечивает система управления задними колесами, которая в сочетании с облегченным пакетом входит в базовую комплектацию, и дополнительная оптимизация аэродинамики.

Интерьер моделей Porsche 911 GTS также отличают спортивные акценты. Так, рычаг 7-ступенчатой механической коробки передач, которая предлагается на выбор вместо PDK, укорочен на 10 мм, что позволяет быстро переключать передачи легким движением руки. Спортивное рулевое колесо GT и пакет Sport Chrono с переключателем режимов движения, приложение Porsche Track Precision и индикатор температуры шин входят в базовую комплектацию. Серийные спортивные сиденья Plus с электрической регулировкой по четырем направлениям предлагают оптимальную боковую поддержку и комфорт. Звукоизоляция в салоне сокращена, что дополнительно усиливает акустические впечатления при движении автомобиля.

Стоит также отметить многочисленные черные компоненты из микрофибры Race-Tex, которой обтянуты центральные части сидений, обод рулевого колеса, ручки и подлокотники на дверях, крышка вещевого отделения и рычаг переключения передач. При заказе пакета отделки салона GTS декоративные швы выполняются по выбору в цвете Carmine Red или Crayon. В соответствующем контрастном цвете выдержаны ремни безопасности, вышитые надписи «GTS» на подголовниках, а также циферблаты тахометра и секундомера Sport Chrono. Декоративные планки на приборной панели, центральной консоли и дверных панелях в комплектации с пакетом отделки салона GTS выполняются из матового карбона.

Новое поколение коммуникационной системы Porsche Communication Management (PCM) отличают многочисленные улучшения в области управления и сетевой интеграции. Сенсорные зоны в мультимедийном меню расширены, и пользователь теперь имеет возможность переставлять «плитки» на стартовом экране. Улучшенный голосовой ассистент распознает команды на естественном языке, и его можно активировать, просто сказав «Hey, Porsche». Кроме того, и пользователи iOS, и пользователи Android получают полный объем сетевой интеграции: в новых моделях Porsche 911 GTS они с помощью Apple CarPlay и впервые Android Auto могут пользоваться всеми функциями своих мобильных телефонов.

Фото: Porsche