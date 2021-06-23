Рынок электромобилей с пробегом в мае вырос вдвое

В мае российский рынок новых электрокаров вырос в 10 раз, на вторичном рынке в этом сегменте успехи немного скромнее, но тоже наблюдается серьезный рост. На это обратили внимание эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» (подробности и регистрация – тут).

Так, по данным агентства, в прошлом месяце жители нашей страны приобрели 638 подержанных электромобилей, что на 116% больше, чем в мае 2020 года. При этом львиная доля предпочтений (85%) здесь пришлась на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 541 единицу.

Кроме этого, в последний месяц весны россияне приобрели 40 электрокаров с пробегом марки Tesla (в их числе Model S, Model 3, Model X), 21 экземпляр Chevrolet (представленный одной моделью – Bolt), 15 Mitsubishi (I-MiEV), 6 – BMW (i3), 6 – Hyundai (Ioniq и Kona), 4 – Porsche (Taycan), 3 – Jaguar (I-Pace), 1 – Audi (e-tron), и 1 – Renault (Twizy).

Более половины (51%) вторичного рынка электрокаров в мае пришлось на 8 российских регионов. Лидирует в этом рейтинге Иркутская область с результатом 89 экземпляров. Также в симпатиях к подержанному электротранспорту отличились жители Приморского (72 шт.) и Краснодарского (40 шт.) краев. Москва в этом рейтинге на четвертом месте, Санкт-Петербург – на двенадцатом: в этих мегаполисах перепродажи электрокаров в прошлом месяце составили 35 и 14 штук соответственно.

Эксперты также подсчитали, что всего с начала нынешнего года в нашей стране поменяли своих владельцев 2655 электромобилей. Это на 81% больше, чем в январе – мае 2020 года.

Отметим, что о других трендах на рынке автомобилей с пробегом можно будет узнать на форуме «Used Cars Forum – 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля.

Фото: shutterstock.com