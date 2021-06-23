В России стартуют продажи изотермического фургона Peugeot Partner

Российские дилеры Peugeot в июле начнут продажи нового изотермического фургона Peugeot Partner. Цена новой версии с учетом стоимости трансформации, без учета стоимости холодильной-обогревательной установки и дополнительных опций составляет от 1 млн 462 тыс. рублей и 1 млн 618 тыс. рублей, в зависимости от длины кузова и типа двигателя. Переоборудованием фургонов занимается российская компания Krossi, сообщает пресс-служба французской марки.

Изотермический фургон Peugeot Partner предназначен для перевозки грузов с возможностью поддержания определенного температурного режима: от -10 до +12 градусов или от -18 до +12 градусов. При необходимости автомобиль может быть оборудован холодильно-обогревательной установкой, позволяющей поддерживать температуру.

Изотермический фургон будет предлагаться в коротком или удлиненном вариантах кузова – L1 (длина 4380 мм) и L2 (длина 4628 мм) соответственно. Объем переоборудованного термоотсека для версии L1 составляет 2,0 куб.м и 2,7 куб.м для версии L2. Грузоподъемность – до 627 кг. Салон автомобиля вмещает двух человек (водитель + пассажир). На выбор будут доступны два типа двигателей: бензиновый 1.6 VTi (115 л.с.) или дизельный 1.6 HDi (90 л.с.), которые работают в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, в январе 2021 года на российском рынке стартовали продажи фургона Peugeot Partner второго поколения, производство которого налажено на калужском заводе «ПСМА Рус». В базовое оснащение нового Peugeot Partner входят система динамической стабилизации (ESP), система удержания автомобиля при начале движения на склоне (Hill assist), система аварийного оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», передняя подушка безопасности водителя, центральный замок с пультом дистанционного управления, дневные ходовые огни (LED), выключение переднего освещения с задержкой («Follow me home»), а также защита картера двигателя. На автомобиль могут опционально устанавливаться противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. В качестве дополнительных опций комфорта фургон может быть оборудован аудиосистемой Peugeot Connect Sound с поддержкой CD, MP3, BlueTooth, AUX и USB, многофункциональным бортовым компьютером и системой кондиционирования воздуха.

Какие еще модели Peugeot и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot