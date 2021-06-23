Правительство намерено удвоить поддержку рынка электромобилей

В проекте концепции развития электротранспорта появляются новые детали: общий бюджет программы до 2030 года с апреля удвоился до 803,7 млрд рублей, в том числе 181,6 млрд рублей из бюджета.

Как пишет газета «Коммерсант», для развития рынка напрямую заложено формирование тарифной защиты в виде утильсбора и ввозной пошлины, за счет которых до 2030 года бюджет программы пополнится 72,4 млрд рублей. Предполагается, что утильсбор на электромобили, резко увеличившись в следующем году, затем будет расти постепенно. В 2022–2025 годах он составит 360 тыс. рублей на импортный электромобиль вместо нынешних 32 тыс. рублей, в 2026–2027 годах – 400 тыс. рублей, в 2028–2030 годах – 600 тыс. рублей. Пошлина с нулевой увеличится сначала до 5% до 2024 года, затем до 15% в 2025–2030 годах. Недостаток в бюджете программы, если импорт электромобилей окажется ниже планового, планируется компенсировать за счет средств утильсбора с машин с двигателем внутреннего сгорания.

Предполагается, что в 2022 году на рынок России будет выпущено 3 тыс. отечественных электромобилей от «Моторинвеста». Через год он удвоит производство, а еще столько же обеспечат некие неназываемые производители из категории «прочие». В 2024 году по 5 тыс. электромобилей выпустят КАМАЗ и «Автотор» – всего 28 тыс. машин. К 2030 году общий объем производства достигнет 217 тыс. электромобилей.

Примерно до 2023 года, согласно проекту, планируется субсидировать каждый проданный отечественный электромобиль, затем доля таких продаж постепенно снизится, достигнув 10% в 2030 году. Скидка по кредиту или лизингу составит 25% от стоимости или «индикативной цены» (2,5 млн руб. за машину), если та стоит дороже. В 2026 году скидка сократится до 20%, а к 2030 году – до 10%. На эти субсидии потребуется 121 млрд рублей.

До 2023 года российским будет считаться электромобиль, для которого здесь выполнена сборка, в 2024 году – сварка и окраска, с 2025 года в России должна, в частности, быть локализована тяговая батарея и должен собираться электродвигатель.

На софинансирование «быстрых» зарядных станций и их техприсоединения предлагается направить 181 млрд рублей до 2030 года. «Медленные» зарядные станции будут создавать за частные средства. Всего к концу действия программы в России должно появиться 73,9 тыс. зарядных станций.

Вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева полагает, что концепцию нельзя считать полноценной. В фокусе – лишь легковые автомобили, где производства пока только планируются, в то время как в коммерческом транспорте есть уже и серийные продукты, и потенциальные клиенты, ритейлеры, которые эксплуатируют технику 24 часа в сутки, а значит, будут обеспечивать максимальный эффект для экологии. Чтобы быстро увеличить критическую массу электротранспорта на рынке, начать нужно хотя бы с поддержки госкомпаний с большим логистическим парком, считает г-жа Матвеева.

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