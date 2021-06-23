АВТОВАЗ намерен сохранить «шестидневку» как минимум до летнего отпуска

Производства АВТОВАЗа продолжат работать шесть дней в неделю как минимум до летнего корпоративного отпуска, запланированного на период с 25 июля по 15 августа. Об этом сообщил президент компании Николя Мор, отметив, что, с одной стороны, российский авторынок оказался выше ожиданий, а с другой стороны – в автомобильной отрасли наблюдается дефицит электронных компонентов.

«В краткосрочной перспективе у нас были остановки в связи с этим дефицитом, и каждый раз, когда мы можем нагнать возникшее отставание от производственного плана, мы это делаем, как это и было решено в минувшую субботу, 19 июня», – пояснил глава АВТОВАЗа, которого цитирует агентство «Интерфакс».

По его словам, чтобы соответствовать росту рынка, АВТОВАЗ пока решил работать по шестидневному графику, но в среднесрочной перспективе должен будет повышать темп производственных линий, для чего потребуются дополнительные сотрудники.

«Уже объявлялось, что до сентября мы намереваемся набрать 1,5 тыс. человек. Но пока мы не нашли и не набрали этих людей, приходится организовывать такую сверхурочную работу. Конечно, такие решения мы принимаем по согласованию с профсоюзом», – добавил Николя Мор.

Напомним, производственные линии АВТОВАЗа работают с приостановками с конца апреля. При этом с 1 по 10 мая предприятие планово приостанавливало выпуск автомобилей на период майских праздников и корпоративного отпуска.

В начале июня Николя Мор говорил, что после возобновления работы на всех линиях компания не видит риска приостановок производства из-за дефицита компонентов до июля. Однако он не исключил возможных простоев в будущем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Эти и другие автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ