GAC показал флагманский кроссовер GS8 нового поколения

Китайская компания GAC опубликовала первые официальные фотографии флагманского кроссовера GS8 нового поколения, предшественника которого продают в России. Премьера новинки должна состояться в ближайшее время.

Как пишет портал Autonews.ru, в основу кроссовера GAC GS8 второго поколения ляжет новая модульная платформа GPMA (GAC Global Platform Modular Architecture), благодаря которой длина автомобиля вырастет с 4836 мм до 4980 мм, ширина – с 1910 до 1950 мм, а размер колесной базы увеличится на 120 мм – до 2920 мм. Как и прежде, GAC GS8 уже в базовой комплектации будет доступен с третьим рядом сидений.

Что касается внешности, то отличительной чертой новинки станет сложная двухуровневая оптика с четверными светодиодными элементами. По предварительным данным, новый GAC GS8 оснастят гибридной силовой установкой, разработанной Toyota. В ее состав войдет 2,0-литровая бензиновая турбированная «четверка», электрический двигатель и 8-ступенчатая автоматическая коробка фирмы Aisin. Суммарная отдача агрегатов составит 252 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

В Китае продажи флагманского кроссовера GAC GS8 нового поколения начнутся осенью нынешнего года. Цены на модель будут объявлены позже.

На российском рынке в настоящее время доступен GAC GS8 первого поколения. Стоимость модели составляет от 2 млн 098 тыс. рублей до 2 млн 718 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и типа привода. Под капотом GS8 установлен безальтернативный турбодвигатель мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и интеллектуальным полным приводом, адаптивным к любому дорожному покрытию. Для GS8 доступны шесть режимов вождения – «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный».

Уже в начальной комплектации кроссовер имеет ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары, зеркала с подогревом и электроприводом, сдвоенные патрубки выхлопной системы и антенну в виде акульего плавника. В базовое оснащение GAC GS8 также входят люк с электроприводом, регулируемый по вылету и углу наклона руль, тканевые сидения с электрорегулировками в 10 направлениях, датчик света, круиз-контроль, полный электропакет, шесть подушек безопасности, мультимедийная система и др.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: GAC