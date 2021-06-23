Mazda выпустит 13 моделей электромобилей и гибридов к 2025 году

Компания Mazda в течение следующих четырех лет выпустит не менее 13 новых моделей и их модификаций, оснащенных электрифицированными силовыми установками.

Как пишет портал Autonews.ru, в период с 2022 по 2025 год Mazda выведет на различные рынки пять новых гибридов и еще столько же версий с бензин-электрическими силовыми установками с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети. Наконец, к 2025 году дебютирует три полностью электрические модели Mazda. Автомобили будут разработаны для Японии, США, Европы, а также Китая и других азиатских стран.

Кроме того, Mazda займется разработкой новой модульной архитектуры, предназначенной исключительно для электромобилей следующего поколения. Первый серийный автомобиль на этом шасси появится в 2025 году. В японской компании рассчитывают, что к 2030 году четверть их машин будет оснащена электрическими силовыми установками.

Наконец, с 2022 года Mazda начнет комплектовать свои большие автомобили с двигателями внутреннего сгорания усовершенствованной системой полуавтоматического управления. К примеру, она сможет следить за состоянием водителя и самостоятельно совершать маневры или тормозить машину в случае отсутствия своевременной реакции с его стороны.

Ранее стало известно, что с 2022 года компания Mazda вернется к выпуску автомобилей, оснащенных роторными двигателями. Компактный мотор применят в гибридной силовой установке субкомпактного кроссовера Mazda MX-30. При этом агрегат не будет использован в качестве тягового элемента – он выступит в роли генератора для подзарядки аккумуляторов, питающих электрические моторы.

Стоит отметить, что Mazda была одним из немногих автопроизводителей, которые во второй половине 20-го века серийно выпускали машины с роторно-поршневым двигателем Ванкеля. Последней моделью Mazda с таким мотором стал спорткар RX-8, выпуск которого завершился в 2012 году.

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Фото: Mazda