Марка Dacia представила обновленный кроссовер Duster для европейского рынка. Продажи новинки в Европе начнутся в конце лета, причем после рестайлинга цены не выросли, а снизились: на французском рынке базовый кроссовер стоит 14,5 тыс. евро – на тысячу дешевле, чем прежде.

Как пишет портал Wroom.ru, обновленный кроссовер получил фары и задние фонари с измененным рисунком, а также иной декор решетки радиатора. В салоне появились новая обивка сидений и более современная медиасистема (за исключением базовой комплектации).

Гамма силовых агрегатов не изменилась: в Европе она включает трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1 л и мощностью 90 л.с., знакомый по российскому «Дастеру» двигатель 1.3 TCe (130 или 150 л.с.), а также 1,5-литровый турбодизель, развивающий 115 л.с. Шестиступенчатая роботизированная коробка доступна только для бензинового 150-сильного мотора (вариатор, как в России, для «Дачии» недоступен). Большинство версий имеют передний привод, а полноприводную трансмиссию можно заказать в сочетании с дизелем.

Напомним, «Дастер» второго поколения дебютировал еще в 2017 году, правда, на российский рынок модель под маркой Renault вышла только этой весной. Стоимость новинки, для которой предлагается четыре уровня оснащения – Access, Life, Drive и впервые топовая версия Style, – а также лимитированная серия Edition One, составляет от 993 тыс. рублей до 1 млн 498 тыс. рублей.

Новый Renault Duster построен на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль во всех комплектациях оснащается рулевым управлением с электроусилителем. Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i сохранила три режима работы (2WD – 4WD Auto – 4WD Lock). Все полноприводные версии нового Duster оснащаются системой динамической стабилизации ESP (с возможностью отключения), которая эффективно борется с диагональным вывешиванием благодаря функции электронного перераспределения крутящего момента, а также обеспечивает трогание на подъеме удерживая автомобиль от скатывания. Наряду с внедорожными алгоритмами работы ABS и антипробуксовочной системы новый Duster предлагает и новые системы помощи водителю: ассистент спуска с горы, камеры кругового обзора и монитор 4х4 – отображение пространственного положения автомобиля на экране мультимедийной системы Easy Link.

Передняя часть автомобиля отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Что касается интерьера нового Renault Duster, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, водительское сиденье обладает регулируемой поясничной поддержкой, а между передними сиденьями расположен удобный регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники. Новая многофункциональная мультимедийная система Easy Link, а также до пяти разъемов USB и две 12-вольтовые розетки обеспечат комфорт для водителя и пассажиров в поездке любой продолжительности.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Dacia