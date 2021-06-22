Какие автомобили LADA уже стоят дороже 1 млн рублей?

В свете последних сообщений о том, что через несколько лет автомобили LADA будут иметь цены, превышающие 1 млн рублей, эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта «Цена Авто» решили посмотреть, а какие из действующих моделей отечественной марки уже перешагнули указанный порог. Как выяснилось, у отдельных моделей LADA целый ряд комплектаций стоит более 1 млн рублей.
Естественно, это касается флагманских семейств – Vesta и XRAY. Так, у седана «Веста» 3 из 15 предлагаемых комплектаций оцениваются дороже миллиона. У седана Vesta Cross таковых 7 из 13, а у универсала LADA Vesta SW – 6 из 14. Кросс-версия универсала – LADA Vesta SW Cross – имеет 10 из 13 комплектаций, которые стоят дороже 1 млн рублей. Проще говоря, если вы хотите приобрести эту модель и у вас только миллион, то можете рассчитывать лишь на три стартовые комплектации. В свою очередь, у Vesta CNG обе представленные комплектации имеют цену ниже 1 млн рублей, а у Vesta Sport – все две версии, напротив, стоят дороже этой отметки.
Также добавим, что LADA XRAY Cross предлагается покупателям в 13 комплектациях, причем 7 из них оцениваются в более чем 1 млн рублей. А вот у LADA Largus Cross 1 из 10 комплектаций тоже успела преодолеть эту отметку.
Как отмечают эксперты агентства, в настоящее время самая дорогая LADA – это спортивная «Веста» с системой Enjoy Pro, цена которой составляет 1 215 900 рублей (без доплаты за цвет).
Напомним, что АВТОВАЗ намерен в течение пяти лет перевести свои ключевые модели в более дорогой сегмент. Так, на первом этапе стоимость новых моделей LADA будет начинаться от 1 млн рублей в нынешних ценах, далее – от 1,2 млн рублей. Отмечается, что это стратегическое решение компании, основанное на планах ее акционера Renault наращивать рентабельность продаж.
Какие еще модели LADA (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: lada.ru