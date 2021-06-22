АВТОВАЗ с июля повысит на 6% тарифные ставки и оклады работников

АВТОВАЗ с 1 июля 2021 года проиндексирует тарифные ставки и оклады работников на 6%. Как говорится в сообщении первичной профсоюзной организации предприятия, кроме роста величины прожиточного минимума в Самарской области учитывались и показатели производственно-хозяйственной деятельности компании.

«Вместе с увеличением продаж наших автомобилей, к сожалению, есть и определенные риски. Это, прежде всего, рост цен на комплектующие и материалы. Также в этом году из-за перебоев в поставках электронных компонентов были простои, что, естественно, выразилось в финансовых потерях», – отметил, в свою очередь, вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Между тем, ранее глава АВТОВАЗа объявил, что до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Фото: АВТОВАЗ