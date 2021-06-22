Французский авторынок в мае вырос почти в 1,5 раза

Автомобильный рынок Франции в мае вырос на 46,4% до 141040 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 723257 единиц (+50,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в мае стала Renault, увеличившая реализацию на 45% до 26163 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 22623 проданных автомобиля (+48,7%). Реализация Citroen выросла на 28,6% и достигла 12304 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 10885 автомобилей (+74,6%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 9387 машин (+47,8%).

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