KIA в мае увеличила долю корпоративных продаж до 15%

Корпоративные продажи KIA в мае составили 2836 автомобилей, в результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За пять месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 12843 машин, сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры KIA реализовали 18818 автомобилей – в 2,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 89543 автомобиля KIA, что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Фото: ГК «Прагматика»