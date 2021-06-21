Geely раскрыла комплектации нового кроссовера Atlas Pro для России

Компания Geely раскрыла российские комплектации нового кроссовера Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка будет доступен к заказу у официальных дилеров с 29 июня, а в продажу поступит в августе, сообщает пресс-служба китайской марки.

На первом этапе Geely Atlas Pro выйдет на рынок с 1,5-литровым турбомотором, автоматической коробкой передач 7DCT, системой мягкого гибрида 48V EMS, полным приводом, в двух топовых комплектациях Flagship и Flagship+.

В версии Flagship автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, полностью светодиодной оптикой, включая указатели поворота и задние фонари, а также датчиком освещения, подсветкой зоны выхода при открывании дверей и автоматической системой управления дальним светом. Кроме того, кроссовер получил электропривод пятой двери, датчик дождя и атмосферную подсветку салона с гаммой из 42 цветов. Удобство водителя и пассажиров обеспечивают кресла с развитой боковой поддержкой и высококачественной обивкой из экокожи с вставками под «карбон». Водительское сиденье оборудовано электрорегулировками по шести направлениям, а рулевая колонка регулируется по вылету и высоте. Кроссовер в комплектации Flagship+ дополнительно оборудован панорамной крышей с электрическим люком и функцией антизащемления, антенной в форме акульего плавника и подсветкой солнцезащитных козырьков.

Новый кроссовер Geely Atlas Pro оснащен высокоэффективным 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. с турбонаддувом и 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Силовая установка была разработана специалистами Geely совместно с инженерами Volvo. В арсенале автомобиля – система полного привода с электронно-управляемой муфтой и 4 режимами вождения для различных условий эксплуатации – Eco, Comfort, Sport, Offroad.

Ключевой особенностью новинки является 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). В составе системы приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Гибридная силовая установка такого типа обеспечивает плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента и повышает рабочие характеристики, компенсируя эффект «турбоямы» и исключая вибрации. В совокупности система наделяет автомобиль высокой разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются в том числе благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее.

Напомним, новый Geely Atlas Pro постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. У родственной модели новый Atlas Pro позаимствовал лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс, является абсолютно новым оборудованием. Именно поэтому Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника.

Передняя часть кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.

При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков.

В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем.

Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона.

Geely Atlas Pro получит инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Geely реализовали 2001 автомобиль, что в 4,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 7302 машины китайской марки (рост в 2,1 раза). В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок кроссовера Emgrand X7.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы (в том числе и других марок) – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely