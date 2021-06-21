Российский рынок новых электрокаров в мае вырос в 10 раз

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в мае 2021 года жители России купили 148 новых электромобилей. Это почти в 10 раз больше, чем в мае 2020 года (15 шт.). При этом, как отмечают эксперты агентства, 60% от данного объема пришлось на две модели – Porsche Taycan и Audi e-tron.

Так, электрокар Porsche Taycan в последний весенний месяц был реализован в количестве 51 экземпляр. Электрокроссовер Audi e-tron находится на втором месте модельного рейтинга – он разошелся тиражом в 38 единиц. Напомним, что обе модели присутствуют на российском рынке меньше года. На третьем месте модельного рейтинга находится Tesla Model 3 (20 шт.). С минимальным отставанием от нее (всего на 1 электрокар) идет Jaguar I-Pace (19 шт.).

Кроме них, россияне в мае 2021 года приобрели 5 новых электромобилей Tesla Model X, еще 5 – Tesla Model Y, 4 – Nissan Leaf, по 2 экземпляра – Chevrolet Bolt и KIA Niro, по 1 – JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC.

Почти 40% рынка новых электрокаров в прошлом месяце пришлось на Москву (58 шт.), более 12% – на Санкт-Петербург (18 шт.), около 10% – на Московскую область (14 шт.). Из нестоличных регионов по данному показателю лидируют Свердловская область, где было куплено 8 электромобилей, и Краснодарский край (6 шт.). Еще в 44 субъектах РФ местные жители приобрели от 1 до 4 новых электромобилей.

Эксперты также отметили, что в целом с начала года в нашей стране было приобретено 650 новых электрокаров, что в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 года (92 шт.).

Ждать ли на российском рынке в ближайшие месяцы появление новых моделей на электротяге – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Porsche.com