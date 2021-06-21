Обновленный Subaru Forester появится в России до конца 2021 года

Компания Subaru представила обновленный кроссовер Forester, который получил как внешние, так и технические изменения. Пока дебютировала только версия для японского рынка, однако вариант с левым расположения руля тоже должен быть представлен в ближайшие месяцы. До России обновленный кроссовер Subaru Forester доберется до конца 2021 года.

Как пишет портал Autonews.ru, косметические изменения коснулись светодиодной фронтальной оптики и радиаторной решетки, на которой появился новый узор с U-образными элементами. Кроме того, автомобиль обзавелся новыми колесными дисками.

Что касается технической части, то инженеры применили более спортивные настройки подвески, оптимизировали систему быстрого переключения передач e-active shift control для гибридных машин, а также применили камеру с увеличенным углом охвата для фирменного комплекса систем безопасности EyeSight.

Линейка двигателей Subaru Forester для японского рынка останется прежней. Как и раньше, кроссовер предложат с 2,0-литровым бензиновым оппозитным мотором, развивающим 145 л.с. и 188 Нм крутящего момента, а также с 1,8-литровым наддувным двигателем, выдающим 177 л.с. Кроме того, модель будет доступна с гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового агрегата, действующего в паре с 16-сильным компактным электромотором. Во всех случаях в качестве трансмиссии идет вариатор и полный привод.

В России на данный момент доступна дорестайлинговая версия кроссовера Subaru Forester пятого поколения, представленного в 2018 году. Моторная гамма модели в нашей стране включает двигатели объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 150 и 185 л.с. соответственно. Стоимость Subaru Forester составляет от 2 млн 499 тыс. рублей до 3 млн 279 тыс. 900 рублей.

Стоит отметить, что среднеразмерный кроссовер Forester является самой популярной моделью Subaru в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 2806 автомобилей всех моделей – на 44% больше, чем годом ранее. Добавим также, что летом 2021 года компания «Субару Мотор» начнет продажи в России универсала повышенной проходимости Subaru Outback нового поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Subaru