Новый фургон Volkswagen Transporter Kasten DoKa доступен для заказа в России

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили начала прием заказов на новый вариант фургона с двойной кабиной Transporter Kasten DoKa. Стоимость новинки составляет от 3 млн 388 тыс. 100 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Transporter Kasten DoKa предлагается в двух вариантах длины, определяющих объем грузового отделения, – 3,5 кв.м или 4,4 кв.м – вмещающего два европоддона. Универсальный фургон предлагает 5 или 6 мест на двух рядах сидений. Важная особенность Transporter Kasten DoKa – прочная перегородка с окном из безопасного стекла за вторым рядом сидений, которая надежно отделяет пассажиров от груза.

Как и все модели поколения T6.1, Transporter Kasten DoKa получил новые ассистенты водителя и обновленные инфомедиа-системы. В оснащение автомобиля входят удобное водительское сиденье с обогревом и регулируемыми подлокотниками, крепления IsoFix на заднем сиденье для двух детских кресел, а также – в качестве опции – улучшенная обивка боковин и потолка, дополнительные ниши для небольшого багажа, улучшенное светодиодное освещение и ковровый пол.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2021 года в России было куплено 2317 легких коммерческих автомобилей Volkswagen, что на 40,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью остается микроавтобус Caravelle с показателем 1182 машины (+93,8%).

Какие модели в сегменте легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen