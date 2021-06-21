Dacia представила обновленный логотип

Румынская марка Dacia, принадлежащая автоконцерну Renault, представила свой новый фирменный стиль.

Как сообщает портал Wroom.ru, на смену прежней «открывашке» пришла новая эмблема – стилизованные буквы D и С цвета хаки, соединенные в один символ. Впервые такой логотип был показан на недавнем концепт-каре Dacia Bigster.

Новый фирменный стиль сначала появится на официальных сайтах марки, а в следующем году начнется переоформление дилерских центров. Позже новый логотип получат и автомобили Dacia.

По итогам первого квартала 2021 года продажи бренда Dacia выросли на 10,2% и составили 121231 автомобилей благодаря успеху нового Sandero и хорошим результатам Duster. Новый полностью электрический Dacia Spring должен стать настоящим хитом, учитывая уже полученное количество предзаказов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

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Фото: Dacia