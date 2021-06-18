Volkswagen остановил производство в Нижнем Новгороде из-за нехватки чипов

Сборочная площадка в Volkswagen в Нижнем Новгороде остановила работу на периоды 17-18 июня и 21-22 июня 2021 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в российском офисе Volkswagen Group Rus, пояснив, что остановка произошла из-за глобального дефицита полупроводников в автопроме.

Напомним, в рамках партнерства Volkswagen Group Rus и «Группы ГАЗ» в настоящее время на мощностях Горьковского автозавода ведется контрактная сборка лифтбека Skoda Octavia, кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq, а также нового компактного кроссовера Volkswagen Taos, который встал на конвейер этого предприятия в мае 2021-го. Проектная производственная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составляет 387,5 млн евро.

Между тем, по данным информированных источников «Газеты.Ru», уже в ближайшие дни с остановкой может столкнуться и калужский завод Volkswagen, который испытывает острый дефицит блоков BCM (Body Control Module), поставляемых немецкой компанией Continental. Этот модуль координирует работу электронного оборудования автомобиля.

Завод Volkswagen Group Rus в Калуге на данный момент производит лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. На территории завода также находится производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, которые устанавливаются на наиболее востребованные модели Volkswagen и Skoda российского производства, а также экспортируются на производственные площадки по всему миру.

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Фото: Volkswagen