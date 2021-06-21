Used Cars Forum – 2021: почему KIA второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке Москвы? | АВТОСТАТ

Used Cars Forum – 2021: почему KIA второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке Москвы?

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Used Cars Forum – 2021: почему KIA второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке Москвы?

Used cars report
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Самым популярным брендом на вторичном рынке столицы второй месяц подряд становится KIA. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные по рынку легковых автомобилей с пробегом в Москве за прошедшие 5 месяцев 2021 года.

Так, в мае москвичи приобрели 2007 подержанных автомобилей этой корейской марки, в апреле – 2642. Причем в обоих случаях KIA по популярности на «вторичке» опередила немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz (май – 1914 шт.; апрель – 2533 шт.). О том, почему это могло произойти, а также о некоторых региональных особенностях рынка автомобилей с пробегом, можно будет узнать на форуме автобизнеса Used Cars Forum – 2021, который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля.

Впрочем, если рассматривать статистику за январь – май, то лидерство на вторичном рынке Москвы все еще сохраняет Mercedes-Benz, показатель которого за этот период составил 9200 купленных легковых автомобилей с пробегом. На втором месте, имея небольшое отставание, занимает KIA (9082 шт.). Замыкает тройку лидеров еще один премиум-бренд из Германии – BMW (8634 шт.).

Ознакомиться с программой форума автобизнеса Used Cars Forum – 2021 и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фото: KIA

Источник: АВТОСТАТ

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