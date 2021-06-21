Used Cars Forum – 2021: почему KIA второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке Москвы?

Самым популярным брендом на вторичном рынке столицы второй месяц подряд становится KIA. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные по рынку легковых автомобилей с пробегом в Москве за прошедшие 5 месяцев 2021 года.

Так, в мае москвичи приобрели 2007 подержанных автомобилей этой корейской марки, в апреле – 2642. Причем в обоих случаях KIA по популярности на «вторичке» опередила немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz (май – 1914 шт.; апрель – 2533 шт.). О том, почему это могло произойти, а также о некоторых региональных особенностях рынка автомобилей с пробегом, можно будет узнать на форуме автобизнеса Used Cars Forum – 2021, который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля.

Впрочем, если рассматривать статистику за январь – май, то лидерство на вторичном рынке Москвы все еще сохраняет Mercedes-Benz, показатель которого за этот период составил 9200 купленных легковых автомобилей с пробегом. На втором месте, имея небольшое отставание, занимает KIA (9082 шт.). Замыкает тройку лидеров еще один премиум-бренд из Германии – BMW (8634 шт.).

Ознакомиться с программой форума автобизнеса Used Cars Forum – 2021 и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фото: KIA