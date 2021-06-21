Удлиненная Hyundai Creta поступила в продажу

Компания Hyundai начала продажи в Индии семиместного кроссовера Hyundai Alcazar, который представляет собой длиннобазную версию Creta. Производство налажено на индийском заводе Hyundai, где выпускают и обычную пятиместную Creta. Новинка позиционируется автопроизводителем как премиальная модель, пишет портал Motor.ru.

Новинка предлагается в трех фиксированных комплектациях – Prestige, Platinum и Signature. Топ-исполнение включает цифровую комбинацию приборов, медиакомплекс с 10,25-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, панорамный люк, порт беспроводной подзарядки смартфона, климат-контроль. Покупателям будет также доступен вариант повышенной комфортности – с 6-местным салоном (на втором ряду вместо цельного дивана устанавливаются индивидуальные кресла).

Hyundai Alcazar построен на базе Creta второго поколения (SU2), относительно стандартной пятиместной версии удлинены колесная база и задний свес. Расстояние между осями у Hyundai Alcazar на 150 мм больше, чем у стандартного кроссовера и составляет 2760 мм. От пятиместной «Креты» автомобиль отличается и элементами дизайна – в первую очередь бамперами и решеткой радиатора.

Еще одно отличие от Creta – гамма двигателей: Alcazar доступен как со 115-сильным дизелем 1.5 от обычной «Креты», так и с новым бензиновым «атмосферником» объемом 2,0 л, который выдает 159 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатые механическая коробка передач либо «автомат», привод только передний. Цены на бензиновую модификацию варьируются от 1,63 до 1,98 млн рупий, дизельная стоит 1,65-2 млн рупий. Для сравнения: пятиместная Hyundai Creta обходится индийским покупателям минимум в 1 млн рупий.