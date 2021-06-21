Новые модели LADA будут стоить дороже 1 млн рублей

АВТОВАЗ, традиционный лидер на рынке бюджетных автомобилей в России, намерен в течение пяти лет перевести свои ключевые модели в более дорогой сегмент. Как рассказал президент АВТОВАЗа и гендиректор по операциям Renault в России и СНГ Николя Мор, на первом этапе стоимость новых моделей LADA будет начинаться от 1 млн рублей в нынешних ценах, далее – от 1,2 млн рублей. Это стратегическое решение компании, основанное на планах ее акционера Renault наращивать рентабельность продаж, пишет газета «Коммерсант». Однако эксперты сомневаются в эффективности новой ценовой политики, ожидая проблем в случае позиционирования LADA дороже KIA и Hyundai (минимальные цены начинаются от 850–900 тыс. руб.).

«По-хорошему, производитель должен иметь разные размерные сегменты, то есть и автомобили сегмента С, чтобы, когда у клиента увеличиваются доходы или он обзаводится семьей, ему было на что пересаживаться в рамках марки», – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса, а в 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Фото: АВТОВАЗ