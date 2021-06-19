Новая Hyundai Creta пойдет на экспорт уже этим летом

Компактный кроссовер Hyundai Creta нового поколения, массовое производство которого стартует на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге в июле, начнет поставляться на экспорт уже этим летом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Между тем, как рассказал директор производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак, за пять месяцев 2021 года петербургский завод Hyundai экспортировал более 12 тыс. автомобилей всех моделей, что составило порядка 20% в общем объеме производства предприятия. Таким образом, первоначальный план по экспорту в 15 тыс. машин по итогам 2021 года должен быть превышен.

В прошлом году, напомним, петербургский завод Hyundai поставил на экспорт свыше 20 тыс. автомобилей, что на 19% больше по сравнению с 2019 годом. Основными внешними рынками для предприятия, по словам Андрея Казака, являются Казахстан и Беларусь, а также другие страны СНГ.

Какие модели могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai