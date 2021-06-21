Новый Porsche 911 GT3 с пакетом Touring доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый Porsche 911 GT3 с пакетом Touring. Стоимость 911 GT3 составляет от 13 млн 890 тыс. рублей, включая специфическое для рынка оснащение, при этом пакет Touring предлагается в качестве бесплатной опции, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Самым заметным внешним отличием пакета Touring является отсутствие характерного для 911 GT3 неподвижного заднего антикрыла. Необходимую прижимную силу на высоких скоростях обеспечивает автоматически выдвигающийся задний спойлер, который имеет не такой броский вид, как антикрыло. Еще один отличительный признак пакета – серебристые планки из глянцевого анодированного алюминия на боковых стеклах. Передний бампер целиком окрашен в цвет кузова. Отделка салона с расширенным набором кожаных элементов черного цвета предлагается эксклюзивно для GT3 с пакетом Touring. Поверхность лицевой стороны передней панели и верхних боковых частей дверных панелей имеет специальное тиснение.

Под капотом Porsche 911 GT3 установлен 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель мощностью 510 л.с., который положен для 911 GT3 R, участвующего в гонках на выносливость. Автомобиль серийно оснащается 6-ступенчатой спортивной механической коробкой передач GT. Без доплаты комплектация с пакетом Touring теперь впервые доступна также в сочетании с 7-ступенчатой PDK. 911 GT3 оснащен переключателем режимов движения, удобно расположенным на рулевом колесе, что позволяет водителю быстро переключаться между стандартным режимом Normal и индивидуально конфигурируемыми настройками Sport и Track.

Фото: Porsche