АВТОВАЗ вводит «шестидневку» после простоев из-за дефицита компонентов

АВТОВАЗ после простоев из-за дефицита электронных компонентов объявил о работе всех сборочных производств компании в субботу, 19 июня, и намерен продлить шестидневный режим работы.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе АВТОВАЗа, рабочие субботы сохранятся на некоторое время, не уточнив точные сроки. В неофициальном сообществе компании в соцсетях сообщается, что шестидневный режим работы может быть сохранен до октября включительно.

Напомним, производственные линии АВТОВАЗа работают с приостановками с конца апреля. При этом с 1 по 10 мая предприятие планово приостанавливало выпуск автомобилей на период майских праздников и корпоративного отпуска.

В начале июня президент АВТОВАЗа Николя Мор говорил, что после возобновления работы на всех линиях компания не видит риска приостановок производственных линий из-за дефицита компонентов до июля. Однако он не исключил возможных простоев в будущем.

Между тем, ранее глава АВТОВАЗа объявил, что до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 38284 автомобиля LADA – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 160123 машины, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ